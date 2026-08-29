Londra Türk toplumunun tanınmış isimlerinden Münir Hasan Tatar, 28 Ağustos Cuma günü düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze namazını Palmers Green Mosque’ta, Süleymaniye Camisi hocası Ali Mercan kıldırdı. Namazın ardından cenaze Trent Park Cemetery’de, Hafız Muhittin Aydın Hoca’nın Kur’an-ı Kerim tilaveti ve duaları eşliğinde merhumu sevenlerinin gözyaşları ve dualarıyla toprağa verildi. Cenaze törenine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Aysan Mullahasan Atılgan ve sevenleri katıldı.

5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yeğeni Münir Hasan Tatar’ın vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır temennisinde bulundu. Ersin Tatar, “Biz onunla hep aynı yollarda yürüdük. Barış harekâtında aynı odadaydık, beraber kucaklaştık, beraber ağladık. Ticarete, ekonomiye yön veren bir kardeşimizdir ama benim için çok önemli olan KKTC’ye olan bağlılığı, köklerimizi, milli değerlerimizi her zaman önemsemiş değerli bir kişi olmasıydı. Hepimiz bu dünyadan göçüp gideceğiz, önemli olan arkamızda bıraktıklarımızdır. Mekânın cennet olsun” dedi.