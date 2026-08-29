Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, ülke genelinde ve belediye sınırları içerisinde etkili olan olumsuz hava koşullarına karşı tüm birimlerin sahada olduğunu kaydetti.

Kasım, yazılı açıklamasında, yaşanan sorunların ve meydana gelen olumsuzlukları yakından takip ettiklerini belirterek, belediye ekiplerinin ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

“Sütlüce Mandıralar Bölgesi’nde rüzgâr nedeniyle zarar gören mandırada da gerekli incelemeler yapılarak çalışmalar başlatıldı.” diyen Kasım, vatandaşların güvenliğinin öncelikleri olduğunu dile getirdi.

İlgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içerisinde, ihtiyaç duyulan her noktaya ulaşmak ve sorunları en kısa sürede gidermek için çalışmaların devam ettiğini belirten Kasım, “Halkımızın güvenliği için sahadayız ve gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.