Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Ankara’daki temasları çerçevesinde Türkiye Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile görüştü.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, görüşmede, KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu ile Bakanlık Müsteşarı Serhan Aktunç da hazır bulundu.

Ataoğlu ziyarette yaptığı konuşmada, ülkedeki gençlerin gerek kültürel gerekse sportif faaliyetlerinde yeteri kadar ambargolara maruz kaldığını ve bu sebeple ülke gençlerinin daha fazla önünün açılması gerektiğini belirtti.

Ataoğlu, yakın zamanda KKTC A Milli Futbol takımının CONİFA Avrupa Şampiyonluğu yaşadığını ve böylesi uluslararası organizasyonlarda fırsat verilmesi halinde gençlerin başarılı olabileceklerini gösterdiğini söyledi.

Görüşmede, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu’nu da arayarak Osman Aşkın Bak ile görüştüren Ataoğlu, yakın zamanda federasyon yetkililerinin de Bak’a ziyarete geleceğini belirtti.

Ataoğlu, bakanlıktaki görevleri süresince Gençlik Üst Kurulu ve İzcilik Federasyonu’nun kurulmasında öncülük ettiklerini ve Gençlik Federasyonu ile yakın çalışma içinde olduklarını söyledi.

Türk Devletleri Teşkilatına üye ülkelerin gençleri ile ülke gençlerinin buluşması ve ortak projelerde yer almaları gerektiğini Osman Aşkın Bak’a aktaran Ataoğlu, gençlere her alanda fırsat verilmesi gerektiğini yineledi.

Ülkedeki gençlik kampları, saha, spor salonu ve spor tesislerinin artırılması ve iyileştirilmesi için de destek talep eden Ataoğlu, bir futbol sahası ve iki çok amaçlı spor salonu yapımı ile ilgili Osman Bak’tan söz aldığını kaydetti.

Bugüne kadar ülkede saha, halı saha ve spor tesisleri yapılması ile ilgili destekte bulunan Osman Aşkın Bak’a teşekkürlerini sunan Ataoğlu, bundan sonrası için de daha geniş kapsamlı çalışmaları birlikte yapmak istediklerini söyledi.

-Bak

Ziyarette konuşan Türkiye Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da, KKTC’nin kendileri için oldukça önemli olduğunu belirterek, Ataoğlu’nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bak, yapılması planlanan projeler için bir haftalığına Kuzey Kıbrıs’a geleceğini ve Ataoğlu ile birlikte yerinde çalışmalar yapacağını söyleyerek, gençlerin yararına olacak tüm projelere destek olmaya hazır olduklarını belirtti.

KKTC A Milli Futbol takımının CONİFA Avrupa Şampiyonluğu’nu bir kez daha kutlayan Bak, “Bu gururu hep birlikte yaşadık. Gençleri tebrik ediyorum” diye konuştu.

Yaşanan deprem felaketinde hayatlarını kaybeden Şampiyon Melekler için onların adını taşıyacak bir spor salonu yapılmasının da gündemlerinde olduğunu aktaran Bak, Şampiyon Melekleri yaşatmak için bu projenin oldukça önemli olduğunu vurguladı.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş U15 takımlarını da KKTC’ye getirerek bir turnuva yapma düşünceleri olduğunu da söyleyen Bak, “Kuzey Kıbrıs’taki gençlerin bu takımlarla maç yapıp kaynaşmasını da sağlamak iki ülke arasındaki bağları daha da güçlendirecek diye düşünüyorum” dedi.

KKTC’de yetişen ve takım sporları dışında bireysel dalda başarılı olan bir çok Kıbrıslı genç sporcu olduğunu anlatan Bak, bu gençlerin de sayısının artmasını gönülden istediklerini ifade etti.