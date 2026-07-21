Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Kıbrıs'ta kalıcı çözüm isteniyorsa ilk adım olarak Kıbrıslı Türklere uygulanan izolasyonların sonlandırılması gerektiğini belirtti.

Öztürkler, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarına katılmak üzere KKTC'ye gelen Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği heyeti kabul etti. Kabulde Kıbrıs Türk Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Genel Başkanı Gürsel Benan da bulundu.

Meclis Başkanı Öztürkler kabulde yaptığı konuşmada Kıbrıslı Türklerin izolasyonlarla bir çözüme zorlanmak istendiğini ancak Kıbrıs Türklerinin tecritlerle çözüme zorlanamayacağını kaydetti. Öztürkler, kalıcı çözüm isteniyorsa öncelikle izolasyonların kaldırılması gerektiğini söyledi.

BM'nin Kıbrıslı Türklere 2004'te BM çözüm planının referanduma konmasından önce izolasyonların kaldırılması yönünde söz verdiğini ancak bu sözün tutulmadığını anımsatan Öztürkler, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin izolasyonların kaldırılması amacıyla karar üretmesi gerektiğini kaydetti.

-Öztürkler, "Birleşmiş Milletlerin adil ve adaletli bir noktada durması gerekiyor" dedi.

Kıbrıslı Türklerin bugünlere kolay gelmediğini, geçmişi iyi bilmek gerektiğini ifade eden Öztürkler, 1963'te Kıbrıslı Türk bakan ve Cumhurbaşkanı Muavininin elinden veto hakkının alınması için hazırlanan yasa değişikliğinin, Kıbrıslı Türklerinin haklarının gasp edilmek istendiğinin en net göstergesi olduğunu söyledi.

Yunanistan cuntasının 1974 darbesinin de bilinmesi gerektiğini kaydeden Öztürkler, söz konusu olayların çok az konuşulduğunu, Kıbrıs Türklerinin çözüm istemeyen taraf ve Türkiye'nin 1974 barış harekatının işgal olarak gösterilmeye çalışıldığını kaydetti.

Öztürkler, 1974'te Türkiye'nin müdahalesinin bir barış harekatı olduğunu ve Kıbrıs Türkü'nün adada özgür, egemen ve bağımsız yaşaması için yapıldığını, Barış Harekatı neticesinde 52 yıldır adada huzur, güven ve barış ortamı bulunduğunu belirtti. Öztürkler, Barış Harekatının yalnızca Kıbrıslı Türklere değil Kıbrıslı Rumlara da barış getirdiğini söyledi.

Kıbrıslı Türklerin özgürlük ve egemenliğine sahip çıkması gerektiğini belirten Öztürkler, dönemin Türkiye Başbakanı Bülent Ecevit, Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rai Rauf Denktaş'ı anmak gerektiğini ifade etti.

Kıbrıslı Türklerin Türkiye ile omuz omuza yürümeye devam edeceğini kaydeden Öztürkler, KKTC'de yaşam koşullarının günden güne daha iyiye gittiğini, Kıbrıs Türk halkının da bayrak ve özgürlüğüne sahip çıkan bir halk olduğunu ifade etti.

Öztürkler, şehit aileleri için kurulan derneklerin kendileri için kutsal dernekler olduğunu belirtti.

-Işık

Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık ise Kıbrıslı Türklerin verdiği mücadelenin haklı bir mücadele olduğunu ve bugün hak ettiği özgürlüğe kavuştuğunu söyledi.

Heyette 11 ilden dernek şubelerinin başkanlarının, şehit ailesi, malül gazilerin bulunduğunu belirten Işık, KKTC'deki Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği ile ortak çalışmalar yaptıklarını ifade etti.