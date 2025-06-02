Maliye Bakanı Özdemir Berova, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel’in ablası Selma Kumova için taziye mesajı yayımladı.

Vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiği Selma Kumova’ya rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır dileyen Berova, Başbakan Üstel’in ve ailesinin acısını yürekten paylaştığını da ifade etti.

Bugün hayatını kaybeden Selma Kumova yarın Alsancak Zafer Bolkan Camii’nde kılınacak öğle namazından sonra Alsancak Mezarlığı’nda defnedilecek.