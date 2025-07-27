Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele’de eş zamanlı olarak asayiş ve trafik denetimleri yapıldı.

Polisin dün akşam 22.00-02.00 saatleri arasında yürüttüğü denetimlerde, toplam dokuz kişi tutuklanırken, 82’si İskele’den olmak üzere 122 araç trafikten men edildi, 9 kişi tutuklandı.

- Lefkoşa’da trafik denetimlerinde 524 sürücü kontrol edildi, 129’u rapor edildi

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa’daki denetimlerde eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, kahvehaneler, gece kulüpleri, işçi lojmanları ve halkın yoğun bulunduğu alanlar kontrol edildi.

Denetimlerde, ülkede yasal statüsü bulunmayan ve izinsiz ikamet ettiği belirlenen iki kişi ile sarhoşluk nedeniyle çevreye rahatsızlık veren dört kişi tutuklandı.

Trafik kontrollerinde ise 524 sürücü kontrol edildi, 129 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı. 12 araç trafikten men edilirken, bir sürücü tutuklandı.

Raporlanan suçlar şu şekilde sıralandı:

“16’sı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 1’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 21’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 9’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 2’si muayenesiz araç kullanmak, 3’ü sigortasız araç kullanmak ve 75’i diğer trafik suçları”

- Gazimağusa’da 202 sürücü hakkında yasal işlem… Sürat, raporlanan suçların başında

Gazimağusa’da yapılan asayiş denetimlerinde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekipleri tarafından 609 araç sürücüsü kontrol edildi; 202 sürücü hakkında çeşitli trafik suçlarından yasal işlem başlatılırken, bir araç trafikten men edildi.

Raporlanan suçlar şu şekilde sıralandı:

“76’sı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 2’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 17’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 32’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 8’i muayenesiz araç kullanmak, 2’si sigortasız araç kullanmak, 16’sı seyir halinde trafik levha ve işaretlerine uymamak, 1’i tehlikeli sürüş yapmak ve 45’i diğer trafik suçları”

- Girne’de iki kişi tutuklandı, 26 araç trafikten men edildi

Girne’de gerçekleştirilen denetimlerde de asayiş yönünden olumsuzluk yaşanmadı.

Trafik denetimlerinde toplam 1865 sürücü kontrol edilirken, 226 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi, 26 araç trafikten men edildi ve iki sürücü tutuklandı.

Raporlanan suçlar şu şekilde sıralandı:

"35’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 11’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 5’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 17’si sigortasız araç kullanmak, 1’i muayenesiz araç kullanmak, 3’ü kamu işletme izninde (T) belirtilen şartlara uymamak, 1’i polisin “Dur” emrine uymamak ve 151’i diğer trafik suçları”

- Güzelyurt’ta 51 sürücüye yasal işlem

Güzelyurt’ta yapılan denetimlerde de asayiş yönünden olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekiplerinin kontrol ettiği 693 araç sürücüsünden 51’i çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı. Bir araç trafikten men edildi.

Raporlanan suçlar şu şekilde sıralandı:

“29’u yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 13’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 1’i sigortasız araç kullanmak ve 7’si diğer trafik suçları”

- İskele’de 309 sürücüye işlem yapıldı

İskele’deki asayiş denetimlerinde de herhangi bir olumsuzluk tespit edilmezken, trafik ekipleri tarafından kontrol edilen 1560 sürücüden 309’u çeşitli trafik suçları nedeniyle rapor edildi.

82 araç trafikten men edildi.

Raporlanan suçlar şu şekilde sıralandı:

“81’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 12’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 4’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 64’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 37’si muayenesiz araç kullanmak, 13’ü sigortasız araç kullanmak, 1’i kamu işletme izninde (T) belirtilen şartlara uymamak, 3’ü seyir halinde trafik levha ve işaretlerine uymamak ve 93’ü diğer trafik suçları”