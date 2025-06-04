Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt’in, “Rum Yönetimi’nin Gazze’ye yönelik insani yardımı öngören “Amalthia inisiyatifinin, özlü olarak Gazze halkına yardımcı olmadığı” şeklindeki açıklaması Rum basınında yer aldı.

Alithia gazetesi “Beyaz Saray Amalthia’ya Son Noktayı Koydu-Kendini Kandırmanın Resmi Çürütülmesi” başlıklı haberinde Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt’in 28 Mayıs tarihli “Rum Yönetimi’nin Gazze’ye yönelik insani yardımı öngören Amalthia inisiyatifinin, özlü olarak Gazze halkına yardımcı olmadığı” şeklindeki açıklamasına yer verdi.

Gazete Beyaz Saray tarafından yapılan bu açıklamanın sadece güncel bir yorum değil Hristodulidis hükümetinin dış politikayla ilgili nihayetinde boş içerikli anlatısına “mezar taşı” koyar nitelikte olduğunu yazdı.

Beyaz Saray’ın, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından “insanlığa tarihi bir katkı” olarak propagandası yapılan deniz koridorlarının, pratikte yetersiz, etkisiz ve Gazze halkı üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı şeklindeki açıklamasının, ABD’nin bu konudaki ilk resmi düşüncesini teşkil ettiğini yazan gazete, Güney Kıbrıs’ın bu inisiyatifi “küresel tanınma” şeklinde lanse ettiğini de anımsattı.

Gazete, Amalthia inisiyatifi çerçevesindeki tek ve yegâne seyahatin, İsrail bombardımanında “World Central Kitchen” çalışanı 7 kişinin hayatını kaybetmesi, çok kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olayla son bulduğunu da anımsattı.

Gazze’ye yönelik insani yardımın özlü olarak sivil halka hiçbir zaman teslim edilemediğine de dikkati çeken gazete, bu olayın sonrasında ise herhangi bir hareketliliğin yaşanmadığını yazdı.