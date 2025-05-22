Beyköy’de yapımı devam eden bir inşaatın üçüncü katında çalışan Burhan Uddın (E-40), dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 11,45 metre yükseklikten zemine düşerek, ağır yaralandı.
Topaloğlu, yerli, gerçeklere dayalı ve bilimsel toplu taşıma politikasına ihtiyaç duyulduğunu belirtti
Polis basın bültenine göre, Uddın, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, sevk edildiği Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi altına alındı.
Polisin soruşturması sürüyor.