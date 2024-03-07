Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Başkanı Arslan Bıçaklı, dünyadaki emekçi kadınların sorunlarının çözülmesi temennisiyle 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı. Bıçaklı, kadınlara, sağlıklı, mutlu, savaşsız ve sömürüsüz bir dünya diledi.

Bıçaklı yayımladığı mesajda, emekçi kadınların, uzun yıllardır hak ve özgürlükler konusunda verdiği onurlu mücadeleyi saygı ile selamladı.

Ülkede emeği ile yaşamını sürdürmeye çalışan kadınların birçoğunun, emeklerinin sömürüldüğünü, yaşam mücadelesi içinde ciddi sıkıntılar yaşadıklarını ifade eden Bıçaklı, kadın-erkek ayrımı yapılmadan, “eşit işe eşit ücret” prensibiyle kadınların, emeklerinin karşılığını alması için ülkede gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini kaydetti.

Bıçaklı, “çalışma hayatını düzenleyecek olan başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile hükümetin, yaşanan sıkıntıları çözmek yerine seyrettiğini ve gerekli tedbirleri almadığını” savundu.