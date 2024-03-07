Kıbrıs Türk Memur Sendikası Başkanı Akın Manga, 8 Mart dolayısıyla mesaj yayınladı, “Kadınlarımıza pozitif ayrımcılığı savunuyoruz.” dedi.

Meclis’ten “Göç Yasası” ile istihdam edilen kadın kamu çalışanlarına, beş yıllık hizmet karşılığı, bir yıllık yıpranma hakkının verileceği yasal düzenle talep eden Manga şöyle devam etti:

“Hükümetten beklentimiz, kamuda iş güvencesiz çalışan kadınlarımıza, iş güvencesi sağlayacak yasal düzenlemeleri ivedi olarak hayata geçirmesidir. Özelde KKTC kadınlarının, genelde ise tüm dünya kadınlarının Dünya Kadınlar Gününü kutlar, sağlık, huzur, barış, hak ve adaletli bir dünya istencimizi dile getiriyoruz.”

Manga, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Rusya-Ukrayna Savaşı ve İsrail'in Filistin'e karşı uyguladığı soykırım nedeniyle, büyük bir acı ve buruklukla kutlanıyor. Çünkü bu acıların en büyüğünü kadınlar yaşıyor. Kadına şiddetin son bulduğu bir dünya arzuluyoruz.” ifadelerini kullandı.