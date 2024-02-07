Çağdaş Müzik Derneği Türk Sanat Müziği Korosu, Nahçıvan ve Bakü’de konserler verecek.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre dernek kendi imkanları ve Azerbaycan Kıbrıs Dostluk Cemiyeti desteğiyle, Azerbaycan’ın başkenti Bakü ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nde, “Tek Ses Tek Yürek” adıyla konserler gerçekleştirecek.

11 Şubat’ta Nahçıvan Devlet Üniversitesi’nde ve 14 Şubat Bakü Bülbül Prospekti 20. Nizami Kinoteatırı’nda yer alacak konserlerde, TRT solistlerinden Alper Diler de konuk sanatçı olarak sahne alacak.

Dernek Başkanı ve Koro Şefi Ersin Tünay yönetimindeki konserler; Nahçıvan Devlet Üniversitesi, TC. Bakü Büyükelçiliği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakü Temsilciliği, TC. Nahçıvan Başkonsolosluğu, TRT Kurumu, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı ses ve saz sanatçıları ile Azerbaycan Kültür Bakanlığı’nın da katkılarıyla verilecek.

10-17 Şubat tarihlerini kapsayan turneye katılacak 54 kişilik kafileye, Azerbaycan Kıbrıs Dostluk Cemiyeti Başkanı Orhan Hasanoğlu da iştirak edecek.