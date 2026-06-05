Bağımsız Gençlik Derneği, gençlerin çalışma hayatında karşılaştığı sorunları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu ile paylaştı.

Verilen bilgiye göre, Hasipoğlu'nu makamında ziyaret eden Bağımsız Gençlik Derneği, Çalışma Bakanı'na “Stajyerlerin Korunması ve Staj Düzenlenmesi Yasa Taslağı” da sunuldu. Taslağın stajyerlerin çalışma sürelerinin düzenlenmesi, stajların ücretlendirilmesi, iş kazası ve meslek hastalığı sigortasının zorunlu hale getirilmesi, resmi tatil ve bayram günlerinde çalıştırılmalarının engellenmesi, mezuniyet sonrası zorunlu staj yapan gençlerin de ücret ve sosyal güvence kapsamına alınması gibi düzenlemeler içerdiği kaydedildi.

Bağımsız Gençlik Derneği Başkanı Hüseyin Arsal, özellikle genç avukatların staj döneminde yaşadığı sorunları Hasipoğlu'na aktararak uzun süreli stajların ücretli olması, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigorta güvencesinin sunulması gerektiğini belirtti.