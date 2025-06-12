İskele’de çalıştığı şirketten klima çalan kişi Ercan Havalimanı’ndan yurt dışına çıkış yapacağı sırada tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 2024 yılının Aralık ayı içerisinde İskele’de faaliyet gösteren bir şirkette çalışan U.M.’nin (E-22), şirket binasına takılmak üzere kendisine teslim edilen toplam 21 adet 18’lik klimayı çalıp, sosyal medya üzerinden satılığa çıkardığı belirlendi.

Dün olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen U.M., Ercan Havalimanı’ndan yurt dışına çıkış yapacağı sırada tespit edilerek, tutuklandı.

-Girne’de uyuşturucu madde tasarrufundan iki kişi tutuklandı

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği Ekipleri tarafından dün saat 23.30 sıralarında, 19 Mayıs Caddesi üzerinde park halinde bulunan ve şüpheli olarak görülen M.T.M.’nin (E-23) kullanımındaki, A.D.’nin (E-24) ise yolcu olarak bulunduğu araçta ve kaldıkları ikametgahta arama yapıldı.

Aramalarda, satışa hazır şekilde paketlenmiş yaklaşık 36 gram ağırlığında hintkeneviri türü ile 5 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler ve uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan toplam 4 bin 700 TL, 250 ABD Doları ve 65 euro nakit para tespit edilip, emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

-İkamet izinsiz bir kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde ikamet izinsiz bir kişi tutuklanarak, aleyhinde yasal işlem başlatıldı.