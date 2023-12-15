Çatalköy-Esentepe Belediyesi’nin bölge halkına yönelik hizmetleri aksamadan sürüyor.

Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bölgede yapılmakta olan calışmalarla ilgili bilgi verdi.

Bahçeli köyü su hatti çalışmalarının devam ettigini açıklayan Kırok, Esentepe’deki asfalt çalışmalarının da son aşamaya geldiğini ve uzun yıllardır yarayan bu yaranin kısa süre içerisinde tarihe karışacağını belirtti.

Çatalköy köy içi kaldırım çalışmasının kısa bir süre içerisinde tamamlanacağını kaydeden Kırok, öğrencilerin daha güvenli kullanımı için, bölgedeki yolların aydınlatılıp çağdaş bir yapıya kavuşturulacağını da sözlerine ekledi.