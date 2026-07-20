Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, 20 Temmuz 1974’ün, Kıbrıs Türk halkının esareti reddederek; özgürlüğünü, onurunu ve milli varlığını kararlılıkla koruduğu, tarihin en şanlı dönüm noktalarından biri olduğunu vurguladı.

Çavuş, “Kıbrıs Barış Harekâtı milletimizin varoluş mücadelesini zafere ulaştırmış, Kıbrıs Türkü'nün kendi vatanında hür ve güven içinde yaşayacağının en güçlü teminatı olmuştur.” dedi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, bu kutlu günün, sadece askeri bir başarı değil; cesaretin, fedakârlığın, milli birlik ve beraberliğin, Anavatan Türkiye ile kopmaz gönül bağının tarihe altın harflerle yazıldığı büyük bir destan olduğunu belirtti.

Bugün üzerinde özgürce yaşadığımız bu toprakların, şehitlerin aziz hatırası, gazilerin kahramanlığı ve milletin sarsılmaz iradesi sayesinde bizlere vatan olduğunu vurgulayan Çavuş mesajına şöyle devam etti:

“Bizlere düşen en önemli görev; devletimize, egemenliğimize ve milli değerlerimize aynı inanç ve kararlılıkla sahip çıkmak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni daha güçlü yarınlara taşımak ve bu kutsal emaneti gelecek nesillere en sağlam şekilde teslim etmektir. Birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz sürece hiçbir güç, Kıbrıs Türk halkının bağımsız yaşama iradesini ve devletine olan bağlılığını sarsamayacaktır.

Bu anlamlı yıl dönümünde, Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinde canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve dualarla anıyor; kahraman gazilerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Başta merhum Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş olmak üzere, milli davamıza önderlik eden devlet büyüklerimizi saygıyla yâd ediyor; Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesinde daima yanımızda olan Anavatan Türkiye'ye ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kahraman mensuplarına gönülden teşekkür ediyorum.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'mız kutlu olsun. Aziz şehitlerimizin emaneti olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşayacak, Kıbrıs Türk halkı kendi devleti, bayrağı ve milli iradesiyle geleceğe güvenle yürümeye devam edecektir.”