20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 52’nci yıl dönümü nedeniyle Kıbrıs Türkü’nün Varoluş ve Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün Anıt Mezarı’nda tören düzenlendi.

Törene; Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Beşinci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, bazı bakanlar, askeri erkan, öğrenciler ve diğer yetkililer katıldı.

Törende, Cumhurbaşkanı Erhürman anıta çelenk sundu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile bayraklar göndere çekildi.

Tören, Cumhurbaşkanı Erhürman’ın Anıt Özel Defteri’ni imzalamasıyla sona erdi.

-“Açtığınız yolda aynı kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz”

Cumhurbaşkanı Erhürman Anıt Özel Defterine şunları yazdı:

“Aziz Dr. Fazıl Küçük;

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 52’nci yılında aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyor, sizi rahmet, özlem ve minnetle anıyoruz.

Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesine ömrünüzü adadınız. Her zaman halkınızın arasında, mütevazı bir lider olarak mücadelenizi büyük bir kararlılıkla sürdürdünüz. Halkımız, verdiğiniz mücadeleyi, bıraktığınız değerli mirası ve eşsiz katkılarınızı daima yaşatacak, hiçbir zaman unutmayacaktır.

Kıbrıs Türk halkının en zor dönemlerinde insanlarımızın sesi, umudu ve vicdanı oldunuz. Gösterdiğiniz cesaret, sağduyu ve kararlılık, Kıbrıs Türk halkının geleceğe güvenle bakmasında belirleyici bir rol oynadı.

Açtığınız yolda aynı kararlılıkla yürümeye devam edecek, Kıbrıs Türk halkının hak ettiği barışa, refaha ve adalete dayalı bir geleceğe ulaşması için var gücümüzle çalışacağız.

Aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyor, sizi rahmet, özlem ve minnetle anıyoruz.

Ruhunuz şad olsun.”