Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 15 Temmuz’un Türk milletinin vatanına, bayrağına ve demokrasisine göz diken hainlere karşı birlik ve beraberlik içinde verdiği onurlu direnişin simgesi olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında, “Bu destansı mücadeleyle, Türk milleti bağımsızlığına ve hür iradesine olan inancını tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir.” diyen Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk halkının da kalkışmaya karşı duruşuyla anavatanın yanında olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Çavuşoğlu şöyle devam etti:

“Bu anlamlı gün, bizlere sadece geçmişte verilen büyük bir mücadelenin değil, aynı zamanda geleceğe bırakmamız gereken bir mirasın da sorumluluğunu hatırlatmaktadır. Millî Eğitim Bakanlığı olarak genç nesillerimizi millî ve manevi değerlerine bağlı, vatan sevgisiyle yoğrulmuş bireyler olarak yetiştirmeyi en öncelikli görevimiz kabul ediyoruz.

Bu vesileyle, 15 Temmuz'un yıl dönümünde bir kez daha vatan uğrunda canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum.”