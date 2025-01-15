Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, piyanist Rüya Taner’i kabul etti.

Kabulde sanatçı, Bakan Çavuşoğlu’na Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin türkü ve marşlarının yer aldığı son kitabını takdim etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, ülkenin yetiştirdiği ve son dönemlerde başarıları ile adından sıkça söz ettiren ünlü piyanist Rüya Taner’i ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çavuşoğlu, Rüya Taner’in ülkenin yetiştirdiği başarılı sanatçılardan biri olduğunu vurgulayarak, hazırladığı eseri de çok değerli ve anlamlı bulduğunu söyledi.

“Rüya Hanım, küresel mirasımıza sahip çıkılması adına önemli bir iş yapmıştır” diyen Nazım Çavuşoğlu, “Küresel mirasımıza sahip çıkmak kendi sanatçılarımıza sahip çıkmakla başlar. Bu vesile ile okullarımızdan daha çok sanatçı çıkması için kendi değerlerimizi genç nesillere anlatmak ve onlarla buluşturmamız gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Kabulde konuşan sanatçı Rüya Taner de kabulü için Bakan Çavuşoğlu’na teşekkür etti ve son kitabını imzalayarak takdim etti.