Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Larnaka Gençler Birliği başkanı ve yönetim kurulunu kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gençlerin hem akademik hem de sportif başarıların ülkenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Sporcuların elde ettiği başarıların kendilerini mutlu ettiğini belirten Çavuşoğlu, sporun gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutarak, sağlıklı ve bilinçli bireyler olarak yetişmelerine katkı sağladığını ifade etti. Çavuşoğlu, bu kapsamda gençlerin spor yapma olanaklarını artırmak için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Çavuşoğlu, Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü’ne yeni sezonda başarı diledi.

Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü Başkanı Mertsan Çakırlı da Çavuşoğlu’na kulübe ve gençlerin gelişimine yönelik verdiği destekten dolayı teşekkürlerini iletti.

Mertsan Çakırlı, Nazım Çavuşoğlu’na teşekkür plaketi takdim etti.