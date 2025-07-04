Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, KKTC’deki üniversitelerden mezun olan öğrencilerin KKTC’nin birer elçisi olduklarını belirtti.

Çavuşoğlu, “Mezun öğrencilerimizin gittikleri ülkelerin kalkınmasına ve refahına katkı sağlayacaklarına inanıyoruz. Üniversitelerimizden beklentimiz; kurumsal altyapı yatırımlarını hızlı bir şekilde tamamlamaları, akademik başarıyı artırmaları ve insanlığa katkı sağlayacak bireyler yetiştirmeleridir” dedi.

Çavuşoğlu, Dünya Barış Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mezuniyet Töreni’ne katıldı. Çavuşoğlu, törende yaptığı konuşmada, KKTC’de faaliyet gösteren üniversitelerin önemine işaret etti.

Birçok ülkeden öğrencinin KKTC’ye gelerek eğitim gördüğünü kaydeden Çavuşoğlu, “Burada dünyaya insan yetiştiriyoruz” vurgusu yaptı.

Akademik bilgilerin yanı sıra, insani değerlerin önemine de dikkat çeken Çavuşoğlu, öğrencilerin KKTC’de bulundukları süre boyunca Türkçe’yi öğrenme ve Kıbrıs Türk halkının kültürünü tanıma fırsatı yakaladıklarını belirtti.

Çavuşoğlu, öğrencilere “Ülkemizin tarihini, Kıbrıs Türk halkının mücadele ruhunu ve insani değerlerini kendi halkınıza taşıyın ve dünya barışına katkıda bulunun” çağrısı yaptı.

Dünya üniversite sıralamalarında KKTC’den yaklaşık beş üniversitenin 600 bandında sıralamaya girmeyi başardığını da belirten Çavuşoğlu, Dünya Barış Üniversitesi’nin de kampüs çalışmalarının hızla tamamlanmasını ve akademik başarılarla bu sıralamalarda ilk 1000’e, ardından da ilk 500’e girmesini görmeyi istediklerini söyledi.

Akademisyenlere teşekkür eden Bakan Çavuşoğlu, mezun olan öğrencilere de başarılar dileyerek dereceye girenlere plaketlerini takdim etti.