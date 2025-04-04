Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş, Çayırova bölgesinde gök gürültülü sağanakla dolunun etkili olduğunu açıkladı.

Çayırova’da metrekarede yaklaşık 24 kilogram yağış kaydedildiğini ifade eden Güneş, doğu Mesarya, doğu sahil ve Karpaz bölgesinde beklenen yağışların başladığını söyledi.

Hava durumuyla ilgili Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) kısa bir açıklama yapan Sinan Güneş, Meteoroloji Dairesi’nin bugün öğleden itibaren kuvvetli yağış uyarısında bulunduğunu, ihbarın bugün saat 18.00’e kadar geçerli olacağını anımsatarak, "Yarın da yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak bekleniyor” dedi.

Sinan Güneş, sıcaklıklarla ilgili de bilgi vererek, bugün ve yarın hava sıcaklığının 20-23 derece santigrat dolaylarında olacağını, pazartesinden itibaren sıcaklıkların 24-27 derece dolaylarına yükseleceğini belirtti.

Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş, yağışların ileriki günlerde de yer yer devam edeceğini kaydetti.