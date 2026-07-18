Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, KKTC Kickboks ve Muaythai Federasyonu yetkililerini kabulünde, sporcuların yaşadığı adaletsizliklerin sona ermesi gerektiğini söyledi.

TDP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Çeler, KKTC Kickboks ve Muaythai Federasyonu Başkanı Ümit Nusret ile Asbaşkan İrfan Ağınlı’yı parti genel merkezinde kabul etti. Görüşmede, federasyonun karşı karşıya bulunduğu sorunlar, sporcuların yaşadığı sıkıntılar ve ülke sporunun geleceği ele alındı.

Ziyarette, TDP Genel Başkanı Zeki Çeler’e Parti Meclisi Üyesi ve Spor Komitesi Başkanı Ceran Tunalı da eşlik etti.

Görüşmede, Federasyon Başkanı Ümit Nusret, özellikle branş sporlarının ve sporcuların maddi yetersizlikler nedeniyle ciddi zorluklar yaşadığını belirterek, uluslararası organizasyonlara katılımda devlet desteğinin yetersiz kaldığını ifade etti. Genç sporcuların uluslararası alanda ülkeyi temsil edebilmesi için sürdürülebilir bir spor politikasına ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Nusret, yaşanan sorunlara ilişkin değerlendirmelerini TDP heyetiyle paylaştı.

-Çeler: “Sporcular arasında ayrım yapılmamalı”

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler ise, sporun gençler için yalnızca bir faaliyet alanı değil, aynı zamanda ülkenin uluslararası görünürlüğüne katkı sağlayan önemli bir değer olduğunu belirtti.

Sporcuların uluslararası müsabakalara katılırken maddi destek konusunda yalnız bırakılmasının kabul edilemez olduğunu ifade eden Çeler, devletin tüm spor branşlarına adil ve eşit yaklaşması gerektiğini söyledi.

Ambargolara rağmen uluslararası alanda mücadele eden genç sporcuların önünün açılması gerektiğini de vurgulayan Çeler, devletin tüm spor branşlarına eşit ve adil destek sunmasının bir tercih değil, sorumluluk olduğunu ifade etti. Çeler, sporcuların uluslararası organizasyonlarda elde ettiği her başarının, ülkenin tanıtımına ve gençlerin geleceğine yapılan önemli bir yatırım olduğuna dikkat çekti.

Gençlerin hangi branşta mücadele ettiğine bakılmaksızın hak ettikleri desteği almasının önemine dikkat çeken Çeler, bu alandaki adaletsizliklerin sona erdirilmesi gerektiğini belirtti.

-“Gençlik ve Spor Bakanlığı kurulmalıdır”

TDP’nin uzun süredir Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın kurulmasını savunduğunu hatırlatan Çeler, spor politikalarının tek elden ve planlı bir anlayışla yürütülmesi gerektiğini kaydetti.

Spor için ayrılan kaynakların amacına uygun kullanılmasının zorunlu olduğunu ifade eden Çeler, spor gelirlerinin yeniden sporculara ve federasyonlara dönmesi gerektiğini söyledi.

Çeler, uluslararası federasyonlara üye olan spor branşlarının desteklenmesinin hem gençlerin motivasyonu hem de ülkenin tanıtımı açısından büyük önem taşıdığını belirterek, bu alandaki desteklerin artırılması gerektiğini ifade etti.

Görüşme, sporun gelişmesi ve genç sporcuların daha güçlü koşullarda uluslararası başarılar elde edebilmesi için iş birliğinin sürdürülmesi yönündeki karşılıklı temennilerle sona erdi.