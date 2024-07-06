Hercai, Ateşteyim, Meyhaneci, Kızımız Olacaktı, Yaman Sevda ve daha niceleri…

Türkiye’de 1990’lı yılların en popüler pop müzik sanatçılarından birisi olan ve ilk olarak İzel-Çelik-Ercan üçlüsü ile tanıdığımız, 1992 yılından itibaren ise müzik kariyerine solo olarak devam eden Çelik, Kıbrıs’ta muhteşem bir konsere imza attı.

Ünlü sanatçı, Lefkoşa’nın en popüler eğlence mekanlarından biri olan Kapı Restaurant’ta sahne aldı.

İşletmeciliğini Emre Pehlivan’ın yaptığı Kapı Restaurant, sezon boyunca birbirinden değerli sanatçıları Kıbrıslı hayranları ile buluştururken, dün akşam da uzun zaman unutulmayacak bir konsere ev sahipliği yaptı.

Çelik’in konseri sırasında kendisini izleyenler şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

2 saati aşkın bir süre sahne alan Türk Pop Müziğinin güçlü sesi Çelik, son olarak sahneden inerek izleyenlerin arasında şarkılarını seslendirdi.