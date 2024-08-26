İskele Belediyesi 4. Deniz Festivali’nin 2. Gününde İskele Belediyesi Halk Plajı’nda sahne alan Cem Adrian, Kıbrıs’taki ilk halk konserinde rekora imza attı. Adanın dört bir yanından 7’den 70’e çok sayıda kişi, şarkıcının sahne performansını izlemek, seslendirdiği şarkıları dinlemek için Halk Plajı’na akın etti. Ortaya seyrine doyum olmayan görüntüler çıktı. Cem Adrian’ın şarkılarına eşlik eden rekor sayıda kişi, deniz kenarında kurulan konser alanında unutulmaz bir gece yaşadı.

Kum, deniz güneş sloganıyla, İskele Belediyesi Halk Plajı’nda bu yıl dördüncüsü gerçekleşen İskele Belediyesi Deniz Festivali, 23-25 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşti. 23 Ağustos’ta başlayan Deniz Festivali, ikinci günü 24 Ağustos Cumartesi, ülkemizdeki ilk halk konserini İskele Belediyesi Halk Plajı’nda veren kendine has sesi ve yorumuyla büyük bir hayran kitlesi olan Cem Adrian’ın konserine ev sahipliği yaptı. Halk Plajı’na kurulan sahneye çıktığı andan itibaren şarkılarını, alanı deyim yerindeyse hınca hınç dolduran kalabalıkla birlikte seslendiren Cem Adrian, seslendiği tüm şarkılarda dakikalarca alkışlandı. Sahnede kaldığı süre zarfınca, sahne performansıyla tam not alan Cem Adrian, ülkemizde verdiği ilk halk konserinde, rekor düzeyde bir katılıma da imza attı.