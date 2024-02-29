Cem olmak" müzikali Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği yararına 1-4 Mart arasında 4 kentte sahneleniyor.

Oyun, yarın Girne Amerikan Üniversitesi Spectrum Salonu, Cumartesi Gazimağusa Rauf Raif Denktaş Kongre ve Kültür Merkezi, Pazar günü Güzelyurt Belediyesi Tiyatro Salonu ve Pazartesi günü Yakın Doğu Üniversitesi Lefkoşa Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahneye konacak.

Biletler www.kibrisbiletcim.com, Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası (Danışma), Gazimağusa Belediyesi,

Güzelyurt Belediyesi, Gloria Jean’s Cofees şubeleri ve salon girişlerinden temin edilebilir.

Merhum ses sanatçısı Cem Karaca'ya saygı niteliği taşıyan müzikalin başrolünde Türkiye’den sanatçı Cem Özer yer alıyor.

-Basın toplantısı

Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre, oyunla ilgili belediyede düzenlenen basın toplantısında konuşan Cem Özer, deprem ve sonuçlarının Türkiye’de bazı kesimler tarafından kader olarak kabul edilebileceğini ancak bunun Şampiyon Melekler için söylenemeyeceğini söyledi. Türkiye halkının yaşadığı binalar söz konusu olduğunda halkın “denetçi” de olmak zorunda olduğunu kaydeden Özer, yaşanan sonucun nedeninin, bu anlamda adım atılmaması olduğunu kaydetti. Özer, İSİAS davasını çok sıkı bir şekilde takip ettiğini de kaydetti.

Cem Özer, Cem Karaca’ya uzun yıllar boyunca büyük acılar çektirildiğini, oyunun bu manada bir özür niteliği taşıdığını belirtti.

Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz, kurum olarak bu tür organizasyonlarda yer almaktan duydukları mutluluğu dile getirdi. Organizasyona katkı koyan herkese teşekkür eden Tüz, herkesi bu anlamlı etkinlik için bilet almaya davet etti.

Uptown Büyük Anadolu Hoteli Halkla İlişkiler Müdürü Esra Dağlarbaşı Bozdoğan, Şampiyon Meleklerin adını yaşatmak sorumluluğunun hiçbir zaman sonlanmayacağını vurguladı. “Cem olmanın” “bir olmak” anlamını taşıdığını ifade eden Bozdoğan, “Burada bir olan herkese teşekkür ederiz” dedi.