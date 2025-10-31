TAM Parti Kurucu Üyesi Hakan Cenapoğlu, devlet kurumlarının liyakat dışı atamalarla batma noktasına geldiğini belirterek, partilerinin bu duruma karşı dimdik duracağını ve gençlerin ülkeden ayrılmasını engelleyecek adımlar hazırladığını söyledi.

TAM Parti Kurucu Üyesi ve siyaset bilimci Hakan Cenapoğlu, Kıbrıs Genç TV’de yayınlanan Yağmur Çal’ın hazırlayıp sunduğu Perspektif programına konuk oldu. Cenapoğlu, iktidarın koltuk sevdasından halkı unuttuğunu ve devlet kurumlarını arka bahçeleri gibi kullandıkları için batırdıklarını söyledi.

TAM Parti'nin en büyük gayesinin kurumlarda yeniden yapılanma olduğunu belirten Cenapoğlu, “TAM PARTİ, devlete hâkim olan liyakat dışı sistemi ve çökme noktasına gelen kurumları yeniden inşa edecek ve gençlerin bu memleketten gitmesini engelleyecek tüm adımları hazırlamıştır. En büyük gayemiz, liyakate dayalı devlet yapılanmasını yeniden sağlamaktır. Koltuk sevdasıyla topluma zarar veren siyasi anlayışın karşısında dimdik duracağız” dedi.

"TAM PARTİ LİYAKATSİZLİĞE GÖĞÜS GERECEK"

İktidar kanadının siyasi çıkarlar doğrultusunda yönetimlerini belirlediği için Koop-Süt ve Binboğa gibi köklü kurumların batma noktasına geldiğini söyleyen Cenapoğlu, “Bu kurumlara iş bilmeyenlerden, liyakatsiz ve aşırı istihdam ile atamalar yapıldı. Bu kurumları arka bahçeleri gibi kullandılar” diyerek TAM Parti'nin bu yaklaşıma ciddi şekilde göğüs gereceğini belirtti.

Şu andaki mevcut düzende liyakat sahibi kişilerden korkulduğunu ifade eden Cenapoğlu, “Çünkü liyakat sahibi kişi, işin aslını ve doğrusunu bilen kişidir. Ama bunlara her yanlışa ‘evet’ diyecek adam lazım. Bu şekilde koltuklarını koruyorlar ve memlekete hayırlı olacak iş bilen adamı istemiyorlar” diye konuştu.

YDP ve DP’nin bütçeyi bile geçirmeden erken seçimi dile getirdiğini ifade eden Cenapoğlu, bunun arkasında TAM Parti'den duyulan korku olduğunu söyledi.

Cenapoğlu, “Üstelik bütçeyi geçirmeden yapılacak bir erken genel seçimin bu halka nasıl zarar vereceğini bilmelerine rağmen, yine ‘halkım’ değil, ‘koltuğum’ diyorlar” şeklinde eleştirilerini dile getirdi.