Cenevre’de yarın başlayacak gayriresmi genişletilmiş toplantı öncesinde Rum basını, zirveye ilgili haberlere ve yorumlara geniş yer verdi.

Kathimerini gazetesi, “Cenevre’de Crush Test… Beşli Zirve ve Derinlerde Seçimler” başlıklı manşetten ve iç sayfadan verdiği haberinde, Cenevre zirvesinin yanı sıra zirvenin ertesi gününün her iki toplum liderine ne getireceği konusunu da ele aldı.

Cenevre zirvesinin, Kıbrıs sorununun nerede olduğuna dair görüşmelerin yeniden başlaması sürecini resmen açacağını yazan gazete, gündemdeki en yoğun sorunun ise “iki tarafın, farklı olgular ve çıkış noktalarına bağlı olarak, Kıbrıs sorununun çözümüne ne kadar yakın bulunduğu” şeklinde olduğunu kaydetti. Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in çözüm çerçevesini garanti altına alacak Avrupa Birliği’nin etkin rolünü aynı zamanda kendisine eşlik edecek siyasi dinamiklerin de desteğini istediğini belirtti.

Gazete gündemdeki bir diğer sorununun ise “Brüksel’in, Türkiye’nin rolü önemli ölçüde güçlendiği bir dönemde, bu sürece ne kadar katkı sağlayacağı” yönünde olduğunu da yazdı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, başkanlığa seçilmesinden iki yıl sonra ilk kez Kıbrıs sorunuyla alakalı bu düzeydeki bir toplantıda yer alacağına dikkati çeken gazete, Hristodulidis için bu zirvenin ulusal meseledeki ilk “dayanaklılık testini” (crash-test) teşkil edeceğini de belirtti.

Kıbrıs Türk lideri Ersin Tatar ve Kıbrıs Türk toplumu açısından ise zirvenin, (cumhurbaşkanlığı seçimleri) seçimler açısından temel kriteri teşkil ettiğini savunan gazete, Tatar’ın 2017 sonrasında, iki devlete dayalı çözümü “seçim bayrağı” haline getirdiğini ve aynı söylemle yeniden Kıbrıs Türk toplumu liderliğini talep edeceğini kaydetti.

Gazete, Tatar ve Hristodulidis’in kendilerine eşlik eden siyasi partilerle, yarın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in huzurunda hazır bulunacaklarını, gerek Tatar’ın gerekse Hristodulidis’in zirvede yer alacağını ve müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin düşük beklentilere bağlı olarak kendi toplumlarındaki siyasi çalışmalardan etkilenmeksizin geri döneceklerini de savundu.

Öte yandan Politis gazetesi, Cenevre’deki gayriresmi toplantıya yönelik haberi “Cenevre’de Beşli Toplantıyla Kıbrıs Sorununda Yeniden Perde” başlığıyla manşetten ve “Beşli Zirveden Maksimum ve Minimum Beklentiler” başlığıyla da iç sayfadan geniş bir şekilde yer verdi.

Fileleftheros gazetesi, “Trump ve Jeopolitik Karmaşanın Gölgesinde Zirve…Gergin Ortamda Guterres’in Adımları” başlığıyla habere yer verirken BM’nin, Cenevre’de Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin başlayacağına dair beklentisinin bulunmadığını yazdı.

Alithia gazetesi, “Kaldığımız Yerden Devam Etmek İstediğimiz Masalıyla Son Fırsata Gidiyoruz… Ümit Olmaksızın Genişletilmiş Toplantıda” şeklinde başlık kullanırken, Simerini gazetesi haberi “Hristodulidis, Bölünmüşlüğe Kapıyı Kapatabilir mi ve Nasıl Kapatabilir... Türk İlmiği Beşli Konferansın Boğazında” şeklinde yansıttı.