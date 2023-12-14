Boltaşlı köyündeki ikametgahında aniden rahatsızlanarak, yaşamını yitiren 68 yaşındaki Ömer Çetin’in ölüm sebebinin, “kalp hastalığı, kalp krizi ile dolaşım ve solunum yetmezliği” olduğu tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Ömer Çetin, 12 Aralık’ta, Boltaşlı köyünde kaldığı ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanması sonucu, ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı sırada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirmişti.

-Altı metre yükseklikten zemine düştü

28 yaşındaki Osemwengıe Emmanuel Ighodaro (E-28), dün saat 18.30 sıralarında, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı, Lefkoşa’da bulunan bir apartmanın ikinci katından yaklaşık altı metre yükseklikten zemine düşerek, yaralandı.

Osemwengıe Emmanuel Ighodaro, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alındı.

Soruşturma devam ediyor.

(AF/ÖK)