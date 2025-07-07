Ünlü oyuncu Ceyda Ateş, Kıbrıs’ta çekimleri devam eden “Kuki: Eyvah Oyuncağım Konuştu” adlı filmde ilk kez eşi Buğra Toplusoy ile birlikte kamera karşısına geçti. Uzun süredir Amerika’da yaşayan ve projeler için Türkiye’ye gelip dönen Ceyda Ateş, bu kez iş insanı olan eşiyle birlikte aynı filmde rol alıyor.

Retropro, Anka Medya ve Özgür Yapımlar’ın yapımcılığını üstlendiği projede, gerçek hayattaki gibi bir evli çifti canlandıran Ceyda Ateş ve Buğra Toplusoy, bu filmi hem ailelerine hem de kızları Talya’ya özel bir anı bırakmak amacıyla kabul ettiklerini belirtti. Çift, “Birlikte yaptığımız birçok aktiviteye bu da eklendiği için çok mutluyuz” dedi.

Yapım şirketinden teklif geldiklerinde önce bunun bir şaka olduğunu sandıklarını ifade eden ikili, işin ciddiyetini anlayınca ön çalışmalara başladıklarını söyledi.

Ceyda Ateş, eşini sete hazırlamak için çalıştırdığını ve bu süreçte çok eğlendiklerini şu sözlerle anlattı:

“Gülmekten çalışmamızı tamamlayamadık. En sonunda, ‘Ezberini yap, bekle ve kendini yönetmen Özgür Özberk’e teslim et’ dedim.”

Youtube içerikleri sayesinde kamera karşısına ısınan Buğra Toplusoy ise bu deneyimi şöyle değerlendirdi:

“Filmdeki dev kadroyu görünce başta çok tedirgin oldum. Eşim çalışmalarımız sırasında bana çok güldü ama bana katkısı da büyük oldu. Bu bir çocuk ve aile filmi. Hayatta deneyime açık olmak lazım. Oyunculuk bambaşka bir disiplin ve buradaki kazanımlarımın hayattaki diğer temaslarıma da katkı yapacağını düşünüyorum.”