İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs'a gerçekleştireceği ziyarete ve Türkiye'nin Kıbrıs politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin adaya gelişinin "çok mühim bir mesele" olarak sunulduğunu ifade eden Çömez, "Ama kimin için mühim? Bizim için değil, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için değil. Rumlar için çok mühim" dedi.

Çömez, Genel Sekreter'in ziyareti öncesinde Avrupa Birliği Komisyonu tarafından Türkiye aleyhinde bir rapor yayımlandığını ifade ederek, söz konusu raporda Türkiye'nin Kıbrıs'ta "işgalci" olarak nitelendirildiğini ifade etti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin özel temsilcisi tarafından hazırlanan taslak rapora da değinen Çömez, bu taslağın Annan Planı'ndan daha olumsuz sonuçlar doğurabilecek nitelikte olduğunu kaydetti. Çömez, "Annan planından daha vahim bir rapordur" dedi.

Çömez, taslakta Türkiye'nin adadaki askeri birliklerini geri çekmesi, güvenlik sorumluluğunun NATO'ya devredilmesi ve bazı bölgelerden çekilmesine yönelik düzenlemelerin yer aldığını söyledi.

Bu gelişmelerin, uzun yıllardır savunulan iki devletli çözüm anlayışına zarar verdiğini kaydeden Çömez, kamuoyunun Kıbrıs meselesindeki son gelişmeler hakkında doğru şekilde bilgilendirilmesi gerektiğini söyledi.

"Kıbrıs meselesinde önemli irtifak kaybediyoruz" diyen Çömez, hükümete çağrıda bulunarak, "Oraya kurduğunuz saraycıklarla veya yaptığınız altyapı yatırımlarıyla değil, diplomatik gücünüzle Kıbrıs meselesine sahip çıkın. Hep beraber sahip çıkalım" ifadelerini kullandı.