Başbakan Ünal Üstel, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının değişen ihtiyaçlarına cevap verecek ve personelin özlük haklarını güçlendirecek üç ayrı yasa tasarısının gündeme alındığını açıkladı.

Üstel, düzenlemelerin yalnızca mevzuat değişikliği olmadığını, Güvenlik Kuvvetleri personelinin emeğinin ve hizmetinin karşılığını teslim etme iradesinin bir sonucu olduğunu vurguladı.

“Güvenlik Kuvvetleri personelimizin uzun yıllardır beklediği özlük haklarına yönelik önemli düzenlemeleri bugün Bakanlar Kurulundan geçiriyoruz. Hedefimiz nettir; gerekli kararları alarak süreci hızla tamamlamak ve askerimizin beklediği düzenlemeleri bir bir hayata geçirmektir. Devletimizin güvenliği ve halkımızın huzuru için fedakarca görev yapan askerimizin hakkını gözetmek bizim sorumluluğumuzdur. Yıllardır bekleyen meseleleri tespit ediyor, çözüyor ve personelimizin beklentilerini birer birer karşılıyoruz.”

KADROLAR VE BAREMLER YENİDEN DÜZENLENİYOR

Yeni düzenlemeyle Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının gelişen yapısının ihtiyaç duyduğu kadroların oluşturulması ve mevcut kadroların güncellenmesi hedefleniyor.

Ayrıca Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığında görev yapan askeri memurların baremlerinin kamudaki emsalleriyle aynı seviyeye getirilmesi ve 47/2010 sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası doğrultusunda yeniden düzenlenmesi amaçlanıyor.

"STATÜ DEĞİŞTİREN PERSONELİN GEÇMİŞ HİZMETLERİ KAYBOLMAYACAK"

Bir diğer düzenlemeyle, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığında astsubaylıktan subaylığa veya mukaveleli hizmetten astsubaylığa geçen personelin, statü değişikliğinden önce kurum içerisinde yaptığı hizmetlerin fiili hizmetten sayılması amaçlanıyor.

Üstel, “Personelimizin statüsü değişebilir ancak Güvenlik Kuvvetlerimize verdiği hizmet ortadan kalkmaz. Devlete verilen emeğin karşılıksız kalmaması gerekir. Bu nedenle geçmiş hizmetlerden kaynaklanan mağduriyetleri gidereceğiz” dedi.

“BUNLAR SON DÜZENLEMELER DEĞİL”

Başbakan Üstel, mevcut çalışmaların tamamlanmasıyla Güvenlik Kuvvetleri personeline yönelik düzenlemelerin sona ermeyeceğinin özellikle altını çizdi:

“Uzun yıllardır yapılmayan özlük hakkı düzenlemelerini biz hayata geçirdik. Şimdi yeni adımlar atıyoruz ve burada durmayacağız.

Askerimizin sesine kulak vermeye, günün ekonomik ve sosyal koşullarını dikkate almaya ve ihtiyaçlar doğrultusunda özlük haklarını daha ileriye taşıyacak yeni düzenlemeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Tamamlanan çalışmalarımız sırasıyla yasalaşacak; devam eden çalışmalarımızı da Güvenlik Kuvvetlerimizle istişare içerisinde sonuçlandıracağız.”

“MÜSTERİH OLUN; EMEĞİNİZİN KARŞILIĞINI GÖZETMEK BİZİM SORUMLULUĞUMUZDUR”

Üstel, Güvenlik Kuvvetleri personeline doğrudan seslenerek şöyle devam etti:

“Değerli Güvenlik Kuvvetleri personelimiz; müsterih olun. Bizim anlayışımız nettir: Devlet için fedakarlık yapanın hakkını devlet gözetmelidir. Yıllardır bekleyen meseleleri görmezden gelmedik, gelmeyeceğiz. Bugün açıkladığımız düzenlemeleri bir son olarak değil, devam edecek bir sürecin yeni adımları olarak görüyoruz.

Güvenlik Kuvvetlerimizin kurumsal yapısını güçlendirirken, o üniformayı onurla taşıyan personelimizin hakkını, emeğini ve geleceğini de aynı kararlılıkla koruyacağız. Çünkü güçlü personel, güçlü kurum; güçlü kurum, güçlü devlet demektir. Bu ülkenin huzuru ve güvenliği için gece gündüz görev yapan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımıza ve her kademesinde fedakarca hizmet veren personelimize şahsım ve halkımız adına yürekten teşekkür ediyorum. Siz devletimizin güvenliği için görev başındasınız; biz de sizin hakkınız ve geleceğiniz için çalışmaya devam edeceğiz"