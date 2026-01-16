Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Başbakan Ünal Üstel’in hayat pahalılığıyla mücadele komitesine ilişkin, “CTP komiteye üye vermedi” yönündeki açıklamasını “gerçek dışı” olarak nitelendirdi. İncirli, “Eğer derdiniz gerçekten halkın alım gücünü korumaksa biz buradayız, hodri meydan” dedi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, geçen salı gününden bu yana Ankara’da temaslarda bulunan CTP heyeti, adaya döndü.

Temaslar kapsamında AK Parti ve CHP yetkililerinin yanı sıra sivil toplum örgütleri, gazeteciler ve Kıbrıslı Türk gençlerle bir araya gelindiğini belirten İncirli, TEPAV’da düzenlenen “Kıbrıs’ta Yeni Dönem” konulu konferansın da oldukça yapıcı geçtiğini kaydetti.

Ankara ziyaretini değerlendiren İncirli, “Çok önemli ve verimli temaslarda bulunduk, Kıbrıs Türk halkının sesini her platformda duyurduk” ifadelerini kullandı.

-“CTP’nin komiteye üye vermediği iddiası asılsızdır”

Ankara’da bulundukları sırada Başbakan Ünal Üstel’in hayat pahalılığına yönelik yasa tasarısı ve komite oluşumuyla ilgili yaptığı açıklamaları “hayretle” takip ettiklerini belirten İncirli, “Sayın Başbakan’ın söyledikleri en hafif tabiriyle gerçek dışıdır. CTP’nin komiteye üye vermediği iddiası asılsızdır” dedi.

-“Formülünüz yoksa biz hazırız”

Hükümete vakit kaybetmeden çalışma başlatma çağrısında bulunan İncirli, şunları kaydetti:

“Ayağımızın tozuyla Ercan’a indik. Siz de bürokratlarınızı toplayın, biz arkadaşlarımızla zaten hazırız. Derhal komiteyi toplayalım ve bu konu üzerinde ciddiyetle çalışmaya başlayalım. Eğer derdiniz gerçekten hayat pahalılığıyla mücadele, gelir adaletinin sağlanması ve dar gelirlinin korunması ise biz katkı koymaya hazırız. Formülünüz yoksa biz sadece katılmakla kalmayız, masaya kendi çözüm önerilerimizi de koyarız.”

-“Kurtuluş erken seçim ve CTP iktidarıdır”

Yaşanan ekonomik krizin ve enflasyon sarmalının tesadüf olmadığını dile getiren İncirli, bu tablonun Ünal Üstel hükümetinin siyasi ve ekonomik tercihlerinin bir sonucu olduğunu belirtti.

Halkın refahı için tek yolun sandık olduğunu kaydeden İncirli, “Erken seçimle birlikte CTP’nin iktidara gelmesiyle, hayat pahalılığıyla gerçek anlamda mücadele ve gelir adaleti en hızlı, en adil ve en doğru şekilde hayata geçirilecektir” dedi.