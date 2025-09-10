Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü’nün, Mağusa bölgesinde faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerine (STÖ) yönelik ziyaretleri devam ediyor.

CTP’den verilen bilgiye göre, Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, Mağusa Milletvekili Şifa Çolakoğlu, Kadın Örgütü Mağusa İlçe Başkanı Asya İlktaç ve Kadın Örgütü temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen buluşmalarda, Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği, Mormenekşe Kadınlar Birliği, Mağusa Kültür Derneği ve MAKAMER ziyaret edildi.

Nilden Bektaş Erhürman'ın da katılarak katkı koyduğu ziyaretlerde, ülkenin içinde bulunduğu sosyal, siyasi ve ekonomik koşullar kapsamlı biçimde değerlendirildi.

Kadın örgütü temsilcileri, özellikle kadınların yaşadığı çok yönlü eşitsizliklere dikkat çekerek, yerel düzeyde dayanışma ve çözüm üretme mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

CTP Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, son yıllarda ülkede ve bölgede yaşanan siyasi gelişmeleri aktardı.

Kadınların çatışmaların önlenmesi, çözümü ve barışın inşasında aktif rol almasını öngören BMGK 1325 sayılı karardan bahseden Derya, “Kadınların her düzeyde eşit temsiliyetin sağlanmasının önemini bilen bir Cumhurbaşkanı seçmemize az bir zaman kaldı” dedi.

Ziyaretlerde söz alan Nilden Bektaş Erhürman ve Şifa Çolakoğlu, CTP’nin toplumsal cinsiyet eşitliği, demokratik katılım ve sosyal adalet ilkeleri doğrultusunda yürüttüğü politikalara değindi.

Katılımcılar, yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleri bağlamında sivil toplum temsilcilerinin taleplerini dinleyerek, kapsayıcı ve çözüm odaklı bir vizyonun önemini vurguladı.