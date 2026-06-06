Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ilkokulu tamamlayan iki bini aşkın öğrencinin bugün girdiği “Kolej Giriş Sınavı” konusunda açıklama yaparak, “Sonucu ne olursa olsun tüm çocuklarımız başarılıdır, özeldir ve değerlidir.” ifadelerini kullandı.

CTP’den yapılan yazılı açıklamada, kaliteli kamusal eğitimin CTP’nin "vazgeçilmez ilkesi" olduğu belirtilerek, ezber yarışına değil, düşünerek üreten insanı yetiştirecek bir eğitim sistemine ihtiyaç olduğu ifade edildi.

KGS dahil, tüm ölçme-değerlendirme uygulamalarının ezbere dayanan yarışmacı sınav anlayışlarıyla değil, çağdaş eğitim yaklaşımları ve pedagojik ilkelere göre oluşturulması gerektiği belirtilen açıklamada, öte yandan her alan ve kademedeki tüm kamu okullarında fiziki ve akademik altyapıların desteklenmesi, eğitim-öğretim uygulamalarının güçlendirilmesi gerektiğine değinildi.

CTP açıklamasında, kolej programlarının yaygınlaştırılması ve mümkün olan en fazla sayıda öğrencinin kolej eğitimi alabilmesinin sağlanması için gerekli düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiği vurgulanarak, KGS’ye giren tüm öğrencilere başarı dileğinde bulunuldu, almış oldukları puanlar ne olursa olsun her bir öğrencinin ülke ve Kıbrıs Türk halkı için çok değerli olduğu kaydedildi.