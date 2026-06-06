Ulusal Birlik Partisi (UBP), Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, UBP’nin Kıbrıs konusunda duruşunun net olduğunu vurguladı; “Devletimizden, egemen eşitliğimizden, eşit uluslararası statümüzden, Kıbrıs Türk halkının haklarından asla taviz vermiyoruz” dedi.

Ortada iki devlet gerçeği olduğunu kaydeden Üstel, “Çözüm nettir. Çözümün adı iki devlettir” dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bulunan siyasi partilerin ortak duruşunun da iki devletli çözüm olduğunu kaydeden Üstel, “TBMM’den geçirilen tezkere bu duruşun en açık göstergesidir. Bizim Cumhuriyet Meclisimizden de Ulusal Birlik Partisi’nin oylarıyla iki devletli çözüm kararı geçirilmiştir.” ifadelerini kullandı.

UBP Tüzük Kurultayı’nda konuşan Başbakan Üstel, Kıbrıs meselesinde anavatan Türkiye ile UBP’nin uyum içerisinde olduğunu belirtti.

Başbakan Üstel, “Kıbrıs’ta yarım asırdır birçok çözüm modeli denenmiş ve tartışılmıştır. Federasyon görüşülmüştür. Ortaklık modelleri ele alınmıştır. Yakınlaşma süreçleri değerlendirilmiştir. Ancak tüm bu girişimlere rağmen kalıcı, adil ve sürdürülebilir bir sonuca ulaşılamamıştır.” diye konuştu.

Adada iki ayrı halk, demokrasi, irade ve devlet olduğu gerçeği göz ardı edilerek ortaya konulan hiçbir çözüm modelinin başarıya ulaşamadığını kaydeden Üstel, şöyle konuştu:

-“ Biz hayal peşinde koşmuyoruz”

“Dolayısıyla Kıbrıs’ta bir çözümün yolu mevcut gerçeklerin kabul edilmesinden geçmektedir. Yani iki devlet gerçeğinin tanınmasından geçmektedir. Bunun dışındaki öneriler geçmişte sonuç vermediği gibi gelecekte de sürdürülebilir bir zemin oluşturmayacaktır. Biz hayal peşinde koşmuyoruz. Biz Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğini, eşit uluslararası statüsünü, devletini savunuyoruz.”

Anavatan Türkiye ile olan ilişkileri zirveye taşıdıklarını vurgulayan Başbakan Üstel, “Karşılıklı sevgiye, saygıya ve kardeşliğe dayalı ilişkilerimizde güveni daha da perçinledik. İhtiyaç duyduğumuz her alanda Türkiye yanımızda olmuş, yanımızda durmaya da devam etmiştir. Son dört yıllık sürede Türkiye ile, tüm projelerimize kaynak bulduğumuz ve tarihi rekorlara imza attığımız İktisadi ve Mali İşbirliği Protokollerini sorunsuz şekilde imzaladık. Türkiye-KKTC ilişkileri elbette Kıbrıs’a önemli bir finansal kaynak sağlamaktadır. Ancak bu ilişki asla ve asla sadece finansal bir bağ değildir. Türkiye ile olan ilişkilerimiz bizim için yaşamsaldır. Stratejiktir. Sarsılmaz bir kardeşlik ilişkisidir” dedi.

Üstel, Kıbrıs Türk halkına verdikleri güçlü destekten dolayı başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a teşekkür de etti.

-“Geleceğe yönelik yeni ve güçlü bir yürüyüş başlatmak için toplandık”

Sadece tüzük kurultayı gerçekleştirmek değil, birliklerini daha da güçlendirmek için toplandıklarını kaydeden Üstel, “Bugün geleceğe yönelik yeni ve güçlü bir yürüyüş başlatmak için toplandık. Bugün yeni dönemin iktidar yolculuğuna hep birlikte yön vermek için toplandık” diye konuştu.

UBP’nin geçmişini onurla anan, geleceğe güvenle bakan bir parti olduğunu belirten Üstel, “Biz bu ülkenin en büyük partisiyiz. Biz, milli mücadelenin ruhunu taşıyan, halkın bağrından çıkmış bir partiyiz. Biz, bu devletin kuruluşuna imza atmış partiyiz. Biz, Cumhuriyetimizi onurla ve gururla ilan etmiş partiyiz. Biz, bu ülkenin en büyük projelerini hayata geçirmiş partiyiz. Biz bu ülkede dikili ağacı olan partiyiz.” ifadelerini kullandı.

Partisinin ülkenin kalkınmasını sağlayan, Türkiye ile ilişkilerini güçlendiren, devletinden ve egemenliğinden asla vazgeçmeyenlerin partisi olduğunu söyleyen Üstel, UBP’nin sırtını binlerce üyesine, örgütüne ve halka dayadığını belirtti.

Göreve geldikleri günden beri “ülkenin kaybedecek vakti yok” anlayışıyla çok çalıştıklarını, ürettiklerini ve mücadele ettiklerini dile getiren Üstel, “Önce yarım kalan işleri tamamladık. Yıllardır bekleyen reformları hayata geçirdik. Bununla da yetinmedik, üzerine yenilerini ekledik. Durmaksızın hizmet ürettik.” dedi.

-“Boş konuşmadık iş yaptık”

Dört yılı aşkın sürede boş konuşmadıklarını, iş yaptıklarını kaydeden Üstel, sağlıkta büyük yatırımlar gerçekleştirdiklerini, eğitimde ve ulaştırmada da tarihi yatırımlara imza attıklarını vurguladı.

Üstel, “Yeni Ercan Havalimanı’nı yıllar sonra tamamlayarak hizmete açtık. Ülkeye gelen yolcu sayısını ikiye katladık. Turizmimize güç kattık. Ekonomimize can kattık.” dedi.

Yarım kalan yol projelerini de tamamladıklarını dile getiren Üstel, internette 3 G’yi 4.5 G’ye çıkardıklarını ve çok yakında 5G’ye ulaşacaklarını da dile getirdi. Üstel, “Aynı zamanda fiber optik projesiyle yepyeni bir dijital çağa ilerliyoruz.” diye konuştu.

-“ Tarım üreticisini, hayvancıyı destekledik, narenciye üreticilerine sahip çıktık”

Tarım üreticisini, hayvancıyı yalnız bırakmayıp desteklediklerini, narenciye üreticilerine sahip çıktıklarını, tarımsal kredileri artırdıklarını ifade eden Üstel, “Üretim varsa gelecek var’ dedik ve üretenin yanında durduk.” dedi.

Yıllar sonra sosyal konut projelerini yeniden başlattıklarını, kırsal kesim arsası dağıttıklarını kaydeden Üstel, “İlk Evim” kredi desteğini hayata geçirerek yüzlerce genci yuva sahibi yaptıklarını da anlattı.

Üstel, yeni istihdam olanakları yarattıklarını da kaydederek, “Çünkü biz gençlerimizin bu ülkede kalmasını istiyoruz. Bu ülkede üretmesini istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Yerel Yönetimler Reformu’nu hayata geçirdiklerinden, tesis yatırımlarını artırdıklarından, spor altyapısını güçlendirdiklerinden de bahseden Başbakan Üstel, spor yatırım bütçesini 1 milyar TL’ye ulaştırdıklarını, enerjide çok önemli yatırımlar yaptıklarını ve yapmaya devam ettiklerini söyledi.

-“Ekonomik sarsıntıdan etkilendik ama halkı hiçbir zaman yalnız bırakmadık”

Beş yıllık süreçte ekonomide kolay bir dönem yaşamadıklarını dile getiren Üstel, pandemi, küresel ekonomik krizler ve bölgesel savaşların etkilerini gördüklerini, dünyanın yaşadığı her ekonomik sarsıntıdan etkilendiklerini ama halkı hiçbir zaman yalnız bırakmadıklarını belirtti.

Maaşları döviz bazında tarihin en üst seviyelerine taşıdıklarını da kaydeden Üstel, halkı enflasyona ezdirmemek için tüm imkânlarını seferber ettiklerini, hayat pahalılığı ödeneklerini ödemeye devam ettiklerini kaydetti. Üstel, sosyal destekleri artırdıklarını da söyleyerek verdikleri diğer teşvik ve desteklerle ilgili bilgiler de aktardı. Üstel, yıllardır yapılmayan engelli istihdamlarını gerçekleştirdiklerini de söyledi.

Üstel, parti tüzüğü ile siyasi Partiler Yasası arasındaki bazı teknik farklılıkları gidermek ve uygulamada ortaya çıkan bazı kurumsal ihtiyaçları karşılamak için toplandıklarını dile getirdi.

Seçim çalışmalarının startını verdiklerini kaydeden UBP Genel Başkanı Başbakan Üstel, “Her gün sahadayız. Bugün 23 milletvekilimizle birlikte tek yüreğiz. Dün nasıl birlikte yürüdüysek bugün de birlikte yürüyoruz. Tek hedefimiz var. Yeniden iktidar. Çünkü yarım kalan işlerimiz var.” şeklinde konuştu.

-“Elektrikte ve doğalgazda yeni bir çağ başlatacağız”

Önlerindeki beş yılın sıradan bir dönem değil, bir dönüşüm ve kalkınma dönemi olacağını vurgulayan Üstel, elektrikte ve doğalgazda yeni bir çağ başlatacaklarını söyledi.

Üstel şunları kaydetti:

“Rum yönetimi ve AB’nin ortaya çıkardığı engellerin kalkması ardından deniz altından gelecek kablo ile elektrik bağlantısı bu ülkenin geleceğini kökten değiştirecek. Yüz yılın projesi olacak olan doğal gaz boru hattı projesi ülkemizin geleceğini yeniden şekillendirecek. Bu iki proje sadece ülkemizin ve adanın tamamını geleceğini değiştirebilecek kadar çok önemli projelerdir. Umarım Rum komşularımızda bunun farkına en kısa zamanda varırlar. Fiberoptik projesi Kuzey Kıbrıs’ı yepyeni bir çağa taşıyacak. Bu projeler, Üretimde rekabet gücümüzü artıracak. Yatırımları artıracak. İstihdamı büyütecek.”

-“Başaramazlar…”

Tüm UBP’lilere saldıranlar, üzerlerine iftira atmaya çalışanlar olduğunu söyleyen Üstel, şöyle konuştu:

“Anavatan’dan gelen su projesine karşı çıkanlar, Ercan Havalimanı’na karşı direnenler, külliye yaptırtmayız deyip bugün başköşede oturanlar, fiber projesine karşı çıkanlar, zamanında üniversitelerin kurulmasına dahi karşı çıkanlar, Yerel Yönetimler Reformu’nu durdurmak için meclis basanlar. Artık hepsine sahip çıkıyorlar. Şimdi elektrik projesine karşı çıkıyorlar. Şimdi doğal gaz projesini aşağılamaya çalışıyorlar. Zamanında bu halkı taksitli maaşlara mahkum edenler, bugün çıkmış bu ülkenin ekonomisini kurtaracağını iddia ediyorlar. İktisadi ve Mali İşbirliği Protokollerini dahi imzalayamayanlar. Şimdi kaynak bulacaklarını söylüyorlar. Başaramazlar.”

Gelecek yerel ve genel seçimlere işaret eden Üstel, “Üstel bugüne kadar nasıl omuz omuza yürüdüysek bundan sonra da aynı kararlılıkla birlikte yürüyeceğiz. Bugüne kadar nasıl birlikte kazandıysak bundan sonra da yeni zaferleri birlikte göğüsleyeceğiz. Bugüne kadar devletimize nasıl sahip çıktıysak bundan sonra da aynı inançla sahip çıkmaya devam edeceğiz. UBP’yi yeniden zaferle iktidara taşıyacağız. Bir olacağız. Tek yürek olacağız.” dedi.