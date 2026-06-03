oplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Dış İlişkiler ve Dijital Diplomasi Sekreteri Kemal Baykallı, katıldığı programa katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) heyetinin TDP’ye gerçekleştirdiği ziyarete değinen Baykallı, görüşmede ülke gündeminin yanı sıra yerel ve genel seçimlere yönelik olası iş birliği modellerinin de ele alındığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecinde başlayan dayanışma ve yakınlaşmanın devam ettiğini belirten Baykallı, meclis içi ve meclis dışı muhalefetin ortak sorunlar karşısında nasıl birlikte hareket edebileceği konusunda görüş alışverişinde bulunulduğunu ifade etti.

Yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Baykallı, sosyal belediyecilik anlayışını güçlendirecek farklı modeller üzerinde çalıştıklarını kaydetti. Detayların henüz netleşmediğini belirten Baykallı, çeşitli seçeneklerin değerlendirildiğini söyledi.

Uzun süredir seçim tartışmalarının gündemi meşgul ettiğine dikkat çeken Baykallı, erken seçim tartışmalarının halkın gerçek sorunlarının önüne geçmemesi gerektiğini vurguladı. Sağlık, eğitim ve hayat pahalılığının vatandaşların günlük yaşamını doğrudan etkileyen temel sorunlar olduğunu belirten Baykallı, siyasetin bu alanlarda somut çözümler üretmek zorunda olduğunu ifade etti.

Siyasete duyulan güvenin yeniden tesis edilmesinin önemine işaret eden Baykallı, bunun liyakat, şeffaflık, etkin denetim ve dijitalleşme temelinde şekillenecek bir kamu yönetimi anlayışıyla mümkün olacağını söyledi.

Dijitalleşmenin TDP’nin öncelikli hedeflerinden biri olduğunu kaydeden Baykallı, vatandaşların kamu hizmetlerine hızlı ve kolay erişimini sağlayacak uygulamaların hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Kıbrıs sorununa da değinen Baykallı, Kıbrıslı Türklerin uluslararası anlaşmalardan doğan haklarına sahip çıkmasının önemine vurgu yaparak, çözüm arayışlarının diplomasi, diyalog ve uluslararası temaslarla desteklenmesi gerektiğini ifade etti.