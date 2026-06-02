Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Kıbrıs Genç TV’nin 29’uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Birinci Medya Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Birinci’ye hitaben kaleme alınan mesajda İncirli, Genç TV’nin ülkedeki çok sesli yayıncılığın önemli temsilcilerinden biri olduğunu vurguladı.

İncirli mesajında, “Çok sesli yayıncılığın ülkemizdeki önemli temsilcilerinden, özel yayıncılığın güçlü seslerinden Kıbrıs Genç TV’nin 29’uncu yaşını kutlarım” ifadelerini kullandı.

Genç TV’nin geride bıraktığı 29 yılda halkın haber alma hakkına katkı koyduğunu ve medya alanında önemli bir sorumluluk üstlendiğini belirten İncirli, Genç TV ailesine başarılarla dolu nice yıllar diledi.