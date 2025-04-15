Cumhuriyetçi Türk Partisi Parti Meclisi bu akşam CTP Genel Merkezi’nde toplandı.

Kurultay sonrası ilk kez toplanan yeni Parti Meclisi toplantısında Genel Sekreter belirlendi.

Genel sekreterlik için Asım Akansoy, Erkut Şahali ve Sıla Usar İncirli yarıştı

Toplantıda ilk olarak 3 aday konuşmalarını gerçekleştirdi.

Ardından seçime geçildi. Seçimde Asım Akansoy 2,Sıla Usar İncirli 25 ve Erkut Şahali 30 oy aldı.

Bu sonuçlarının ardından hiçbir aday salt çoğunluk sağlayamayınca ikinci tura geçildi.

En çok oyu alan İncirli ve Şahali ikinci turda bir kez daha Parti Meclisi üyelerinin karşısına çıktı.

İkinci turda ise Erkut Şahali 40, Sıla Usar İncirli ise 39 oy aldı.

Bu sonuca göre Erkut Şahali CTP’nin yeni Genel Sekreteri oldu.

Parti Meclisi, Asım Akansoy ile Sıla Usar İncirli’nin ise Parti Sözcüsü olmasına karar verdi.