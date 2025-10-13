Cumhurbaşkanı adayı Hüseyin Gürlek, Adıyamanlılar Derneği ile Adanalılar Derneği'nin etkinliklerine katıldı.

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Hüseyin Gürlek, yazılı açıklamasında, halkın birlik ve beraberliğini, bütünlüğünü ve kaynaşmasını sağlayan etkinliklerde, halkın en önemli meselesinin, seçim değil, geçim kaynağı olduğunu gördüğünü belirtti.

Halkın gündeminde siyasetin olmadığını, siyasetçilere güvenmediğini, bu yüzden artık halka siyaset değil, gerçek anlamda hizmet edilmesi gerektiğini vurgulayan Gürlek, festivallerin, halkın kaynaşması bakımından çok önemli olduğunu kaydetti. Gürlek, siyasetçilerden de halktan örnek alarak, aynı kaynaşmayı siyasette göstermesi gerektiğini dile getirdi.

Bu etkinliklerin halka moral verdiğini ifade eden Gürlek, seçimlerde halktan destek istedi.