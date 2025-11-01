Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk özel radyosu First FM, yayın hayatında 29 yılı geride bıraktı. Özel yayıncılığın öncüsü olan First FM’in kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman bir kutlama mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erhürman mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemizde özel yayıncılığın başlamasına vesile olan First FM’in 29. kuruluş yılını tüm içtenliğimle kutluyorum.

Kurulduğu günden bu yana fark yaratan ve ilkleri başaran First FM ailesine nice başarılar diliyorum.

Nice yıllara First FM.”