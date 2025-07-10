Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, Card Plus'ın 20’nci kuruluş yıldönümü etkinliğine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Tatar, etkinlikte yaptığı konuşmada, teknolojik altyapısı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bir markası Card Plus’ın 20’nci kuruluş yıldönümü nedeniyle kurucuları ve çalışanları tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Card Plus’ı kuran, sermayesini yatıran ve çalışanlara fırsat veren kuruculara teşekkür etti.

Kendisinin iktisatçı olduğunu ve İngiltere’de yaşadığı dönemde bankada çalıştığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, kredi kartı kurumlarının güvene dayandığını söyledi.

Uygulanan haksızlıklara ve ambargolara rağmen Kıbrıs Türkü’nün devletiyle sesini dünyaya duyurmaya çalıştığını anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Card Plus gibi kurumların uluslararası kabul görme aşamasında yürüttüğü çalışmaların önemine dikkat çekti.

Uluslararası rekabet karşısında Card Plus’ın çalışmalarını başarıyla yürüttüğüne işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, kredi kartı kullanımının artmasıyla ekonominin daha çok kayıt altına alındığını ve kamu maliyesine katkıda bulunulduğunu kaydetti.

Card Plus’ın başarılarının artarak devam etmesi ve istihdamın artmasını temenni eden Cumhurbaşkanı Tatar, Card Plus’ın devlete katkısının büyük olduğunu bu nedenle çalışanların övünç ve gurur kaynağı olduğunu sözlerine ekledi.