Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, görev süresini tamamlayan Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Atilla Karaca ile bu göreve yeni atanan Hakan Balaban’ı kabul etti.

Dışişleri Bakanlığından verilen bilgiye göre, Ertuğruloğlu, Atilla Karacan’ın Sivil Savunma Teşkilatı’na yaptığı katkıların unutulmayacağını belirterek, hizmetlerinden dolayı teşekkür etti, yeni görevinde başarılar diledi.

Ertuğruloğlu, Hakan Balaban’ın da devraldığı hizmet bayrağını daha ileriye taşıyacağına inandığını ifade ederek, yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.