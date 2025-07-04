Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan temasları çerçevesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in özel konuğu olarak Atların Zafer Gösterisi’ni izledi

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, etkinlik dün akşam Karabağ’ın Ağdam şehrinde düzenlendi.

Şanlı Karabağ zaferinin ve yeniden dirilişin sembolü olan Türk dünyası için de büyük önem taşıyan görsel şöleni Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Caparovile birlikte izleyen Ersin Tatar, gösteri öncesinde diğer ülke liderleriyle de sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın 17’nci liderler zirvesine katılarak konuşma yapacak.