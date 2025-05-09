Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi tarafından düzenlenen Geçmişten Günümüze Mezunlar Sergisi ve Geçmişten Günümüze Mezunlar Konseri’ne katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bellapais Manasıtırı’nda yer alan etkinlikte konuşan Tatar, Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi mezunları ile bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün kültürünü, müziğini, sanatını ve değerlerini yansıtan Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nin önemine dikkat çekerek, Kıbrıs Türkü’nün sanat yoluyla uluslararası organizasyonlarda yer almasının önemine vurgu yaptı.

Tatar, etkinliği düzenleyenleri tebrik ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.