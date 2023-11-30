Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol’u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kabulde Varol, Cumhurbaşkanı Tatar’a Mart – Aralık 2022 dönemlerini kapsayan 34. Dönem Raporunu sundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, Ombudsman’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde önemli bir yere sahip olduğunu, çalışmalarını takip ettiğini ve özellikle yurt dışı faaliyetlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ombudsmanı olarak katıldığı uluslararası kuruluşlarda temsiliyet çalışmalarını takdirle izlediğini ifade ederek çalışmalarında başarılar diledi.

-Varol

Ombudsman İlkan Varol da konuşmasında, dairenin işleyişi ile ilgili bilgi aktarırken mevcut kadro yetersizliğinin ve hukukçu ihtiyacının giderilmesi amaçlı yasa çalışması ile ilgili de bilgi verdi.

Varol, yurt dışında gerçekleşen, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ombudsmanı olarak katıldığı uluslararası kuruluşlarla ilgili ayrıntılı bilgi aktarırken, özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ombudsmanının kurucu üyesi olduğu Türk Devletleri Ombudsmanlar Birliği ve asli üyesi olduğu İslam İşbirliği Teşkilatı Ombusmanlar Birliği’nin katıldığı faaliyetleriyle ilgili de bilgi paylaştı.