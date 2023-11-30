Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Metehan kara sınır kapısının batısında, Alayköy’de bulunan ve Neriman’ın evi olarak bilinen boş eve Türk tarafının binaya kamera kurduğunu iddia ederek yeni bir gerginlik yaratmaya çalışıyor.

Sınır hudutlarının çok net olarak çizili olduğu bölgede, Rum Milli Muhafız Ordusu, mevzisine kamera konuşlandırarak KKTC’ye ait bölgeyi gözetlerken, Kıbrıs Türk tarafının kendi toprağında bunu yapmasını engellemeye çalışıyor.

Adada böylesi asılsız tavırlara ve provokasyonlara izin vermemesi gereken Birleşmiş Milletler Barış Gücü ise olaya sessiz kalıyor, Rum tarafının asılsız iddialarına yanıt vermiyor.

Rum iddialarına maruz kalan evin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağı olduğu ispatlamasına rağmen, Rum Yönetimi bazı basın yayın organlarını da kullanarak suçlamalarda bulunuyor.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, buraya yönelik ihlalde bulunmaya çalışan Rum Yönetimine karşı halkın güvenliğini sağlamak ve ara bölge statüsünü bozmaya çalışanlara karşı gerekli tedbirleri almaya devam ettiğini belirtiyor.

Rum iddialarının aksine, bu bölgenin 1974’ten bu yana KKTC toprağı ve adadaki barışın teminatı olan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın koruması altında olduğu kaydediliyor.

BRT'nin haberinde, evin KKTC toprağında olduğunun, bölgede çekim yapan BRT kameraları tarafından da saptandığı, Birleşmiş Milletler'in devriye asfalt yolunun evin sınırları dışında kaldığı kaydediliyor.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğüne yapılmak istenen herhangi bir ihlale ve oldu bittiye misliyle karşılık vermeye hazır olduğu bildiriliyor.