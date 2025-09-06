Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, kabulde yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Silifke Ticaret ve Sanayi Odası’nın Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile yürüttüğü çalışmaları takdir ettiğini ve yararlı bulduğunu belirterek, yönetim kuruluna teşekkür etti, çalışmalarında başarılar diledi.

Tatar, karşılıklı bağlantılar, temaslar ve fikir alışverişlerinin teknolojinin gelişmesinden de faydalanılarak artırılmasının önemine işaret ederek, bu ilerlemenin Kıbrıs Türk halkının güçlenmesi adına önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Ekonomik refahın yükseltilmesi için sürdürülen çalışmalarda KKTC’ye verilen destek ve gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti de ifade eden Tatar, Silifke halkına selamlarını iletti.

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar ise Cumhurbaşkanı Tatar’a odanın yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.