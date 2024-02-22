Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul’da, Turkuvaz Medya Grubunu ziyaret etti.

Medya grubu genel yayın yönetmenleri ve yöneticileriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Tatar, Sabah gazetesi ile Daily Sabah’a röportaj verdi, A Haber ile A News’te programa katıldı.

Programlarda Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs meselesi, KKTC’ye uygulanan haksız ambargolar, Türkiye ile ilişkiler, Gazze’ye yönelik saldırılar ile iki devletli çözüm siyasetini anlattı, soruları yanıtladı.

Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin tam desteğiyle egemen eşitlik ve uluslararası eşit statü temelindeki iki devletli çözüm siyasetinin sürdürüldüğünü vurguladı, Azerbaycan’ın da bu sürece verdiği destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tatar, Yunanistan’ın da artık Güney Kıbrıs’ı egemenlik temelimde, iki devletli çözüme motive etmesi gerektiğini söyledi.

Kıbrıs Türk tarafının yürüttüğü yeni siyasetin, Türkiye’nin tam desteğiyle dünyada yerini bulduğunu ifade eden Tatar, tüm kesimlerin adada iki halk, iki devlet olduğunu bildiğini ve bunu kabul ettiğini kaydetti.

Milli duruşun sürdürülmesinin önemine işaret eden Tatar, egemen eşitlik, uluslararası eşit statü ve iki devletli çözüm siyasetinin Türkiye ve KKTC açısından önemini anlattı.

Soru üzerine, BM Genel Sekreteri'nin kişisel temsilcisinin "Kıbrıs’ta müzakerelerin başlatılması için ortak zemin var mı yok mu" konusunda görüşmeler yapacağını ifade eden Tatar, Kıbrıs Türk halkının eşitliği kabul edilmeden masaya dönmeyeceklerini belirtti.

Tatar, Kıbrıs Türk halkına verilen sözlerin tutulması ve haksız ambargoların kaldırılması gerektiğini ifade ederek, “sıfır asker sıfır garanti” talebinin asla kabul edilemez olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğünden asla vazgeçmeyeceklerini söyledi.

“Bu, sonumuzun başlangıcı olur” ifadelerini kullanan ve Gazze’de yaşananların ortada olduğunu işaret eden Tatar, KKTC tanınmıyor olsa da Türk Devletleri Teşkilatı gözlemci üyeliği, eğitim, turizm ve inşaat alanındaki başarıların ortada olduğunu, KKTC’nin güçlü bir devlet olarak gelişmeye devam ettiğini kaydetti.

Kıbrıs Türk halkının mücadele tarihini de anlatan Tatar, Kıbrıs gerçekleri bağlamında ortak zemin oluşursa müzakere masasına oturabileceklerini, ancak zaman kaybedecekleri bir sürece onay vermeyeceklerini söyledi.

Görüşmelerin Crans Montana’da kalınan yerden devam etmesinin mümkün olmadığını ifade eden Tatar, Kıbrıs Türk halkının devletiyle bir çözüme ulaşmak istediğini, yeni siyaseti de o çerçevede sürdürdüğünü kaydetti.

Mavi Vatan’da hak ve çıkarların korunması için Türkiye Cumhuriyeti ile işbirliğinin önemine vurgu yapan Tatar, bunun devamı için KKTC’nin varıldığının devamı ve güçlendirilmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.