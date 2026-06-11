Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (YBEM), “Stratejik İnsan Kaynakları Semineri” düzenledi.

KTSO’dan yapılan açıklamaya göre, YBEM’in bu dönemki ilk etkinliği olan “Stratejik İnsan Kaynakları Semineri”nde insan kaynaklarının dönüşümü ve geleceği ele alındı.

Farklı sektörlerin katılımıyla düzenlenen seminer, BLUFORES İnsan Kaynakları Direktörleri Ahmet Türkdoğan ve İlkin Çelikli tarafından sunuldu. Oturumlarda, insan kaynakları yönetiminin sanayi devrimiyle başlayan tarihsel gelişimi, günümüze kadar geçirdiği dönüşüm süreci, sektörde öne çıkan güncel eğilimler ile teknoloji ve dijitalleşmenin şirketlere ve insan kaynakları süreçlerine sağladığı katkılar değerlendirildi.

Program kapsamında; aday takip sistemleri, işe alım süreçleri, sağlıklı işten çıkarma uygulamaları, performans ölçme ve değerlendirme yöntemleri ile dünyadaki ve ülkedeki örnek uygulamalar katılımcılarla paylaşıldı. Yaklaşık üç saat süren seminerde katılımcılar da sorular yöneltti ve deneyimlerini aktardı.