Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, yaşam boyu eğitim kapsamında yaygın eğitim alan ve köy kadın kurslarına katılan kadınları ziyaret etmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sibel Tatar ziyaretleri kapsamında Akdeniz, Hisarköy, Balıkesir ve Akova’da eğitim gören kadın kursiyerlerle bir araya geldi.

Sibel Tatar, kursiyerlere Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Sibel Tatar öncülüğünde hayata geçirilen İpeğin Kuzey Kıbrıs’ta Yeniden Doğuşu, Keçenin Kuzey Kıbrıs’ta Yeniden Doğuşu Projeleri ile “Kozada” ve “Keçada” markaları hakkında bilgi verdi.

Keçe ve keçenin şekillendirilmesinde kullanılan malzemelerle birlikte ziyaretini gerçekleştiren Sibel Tatar, Keçada Projesinin bir ürünü olan Kıbrıs’ın endemik çiçeği Medoş Lalesinin keçeden broş olarak nasıl yapılacağını uygulamalı olarak göstererek, kursiyerle birlikte keçeden Medoş Lalesi yaptı.

Sibel Tatar yaptıkları çalışmalarından dolayı kurs eğitmenleri Duygu Sarıgözmen, Zişan Damdelen ve Şükran Erciyes’i tebrik ederek başarılar diledi.